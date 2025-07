Bericht: Gloukh-Abgang fixiert

Der Transfer von Oscar Gloukh zu Ajax Amsterdam dürfte nun fix sein.

Wie "De Telegraaf" und Fabrizio Romano, der auf einen Bericht von ESPN NL verweist, berichten, soll der Deal um den isrealischen Youngster durch sein.

So habe sich der niederländische Vize-Meister mit Red Bull Salzburg auf eine Ablösesumme in der Höhe von 14 Millionen Euro geeinigt, zusätzlich könnten noch zwei Millionen an Bonuszahlungen folgen.

Gloukh soll in Amsterdam einen Vertrag bis 2030 unterschrieben haben und ein Nettogehalt von 1,2 Millionen Euro einstreifen. In den kommenden Tagen folgt noch der obligatorische Medizin-Check.

Der Israeli ist im Januar 2023 von Maccabi Tel Aviv nach Salzburg gewechselt. Für die "Bullen" hat er in insgesamt 101 Spielen 23 Treffer erzielt und 29 Tore vorbereitet.

