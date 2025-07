Zum Medizincheck erwartet: Rapid vor nächster Verpflichtung

Rapid steht kurz vor der Verpflichtung des Kameruners Martin Ndizie.

Der 22-Jährige soll nach Informationen von "Sky" in den nächsten Tagen in Wien eintreffen, um den Medizincheck zu absolvieren. Bereits Mitte Juli berichtete Laola1 von einem konkreten Interesse an dem jungen defensiven Mittelfeldspieler.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler steht aktuell beim israelischen Erstligisten FC Ashdod unter Vertrag und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 33 Spiele.

Obendrein spielte Ndzie seit Oktober 2024 dreimal für das kamerunische A-Nationalteam. Der Kameruner hat aktuell laut Transfermarkt einen Marktwert von 1,7 Millionen Euro.

