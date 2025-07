Filip Lukic bleibt ein Veilchen!

Wie die Wiener Austria am Dienstagnachmittag bekannt gibt, verlängert der 19-Jährige sein Arbeitspapier bis 2027. Zudem gibt es seitens des Vereins eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr.

2014 wechselte der Mittelfeldmann aus der Schwechater Jugend in jene der Violetten, wo er sich seitdem durch die Akademie-Mannschaften arbeitete.

In der vergangenen Saison debütierte er bei Young Violets, mauserte sich dort zum Stammspieler und trug so maßgeblich zum Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga, wo er nun weiter Erfahrung sammeln soll, bei.

"Klassische Austria-Prägung"

"Filip hat sich im Frühjahr super entwickelt und seines dazu beigetragen, dass wir am Ende aufgestiegen sind. Er ist unfassbar stark am Ball, ein Stratege und Taktgeber, ein Mittelfeldspieler mit klassischer Austria-Prägung. Wir hoffen alle, dass seine Entwicklung so weiter geht", meint Sportdirektor Manuel Ortlechner.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, den nächsten Schritt erreicht zu haben. Ich habe viel und lange darauf hin gearbeitet, doch das ist erst der Anfang. Ich spiele seit der U9 bei der Austria, der Verein ist mir ans Herz gewachsen und ein großer Bestandteil meines Lebens geworden. Umso mehr freut es mich, genau hier meinen ersten Vertrag unterschrieben zu haben. Ich möchte mich jetzt bei den Young Violets etablieren und so viele Spiele wie möglich in der zweiten Liga bestreiten", so Lukic selbst.