Austria feiert klaren Testspielsieg über ungarischen Erstligisten

Austria Wien bezwingt den ungarischen Erstligisten Paksi FC im letzten Test vor dem Start in die Saison klar mit 4:1.

Die Helm-Elf geht nach 16 Minuten durch Saljic in Front, nach der Pause erhöht Fischer (52.), doch die Ungarn kommen kurz darauf heran (54.).

Wels stellt den alten Abstand wieder her (64.), für den Endstand sorgt Neuzugang Hettwer mit seinem ersten Treffer für die "Veilchen" (67.).

Das erste Pflichtspiel steht für die "Veilchen" kommende Woche am Donnerstag um 17 Uhr an. In der Conference-League-Quali wartet das Auswärtsspiel beim lettischen Klub FK Liepaja.