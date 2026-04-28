Vom Unterhaus in den Profifußball - Dieser Weg ist im modernen Fußball immer öfter möglich.

2019 schaffte in etwa Marco Grüll den Sprung vom Regionalligisten St. Johann in die ADMIRAL 2. Liga zur SV Ried. Später wechselte dieser zum SK Rapid und spielt mittlerweile in der Deutschen Bundesliga für Werder Bremen.

Einen ähnlichen Weg könnte auch Raphael Kosakiewic einschlagen: Der 18-Jährige zeigt aktuell bei Grülls Ex-Klub St. Johann auf.

Liefering in der Pole-Position

Im Pongau sollen, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, bereits Sturm Graz, Austria Salzburg und der FC Liefering angeklopft haben.

Dem Bericht zufolge liegt dabei Liefering in der Pole-Position.

Demnach befindet sich der Teenager seit Montag zwei Wochen auf Probetraining beim Kooperationsverein des FC Red Bull Salzburg.

Erst 2027 bei Liefering?

Sollten die Lieferinger sich am Ende für einen Transfer entscheiden, könnte der Stürmer aber auch erst 2027 für den Klub auflaufen.

Kosakiewic lebt im Lungau, will dort noch im kommenden Schuljahr die Matura absolvieren. In der Saison 2026/27 besteht die Möglichkeit, dass er als Kooperationsspieler in St. Johann aufläuft.

In 24 Spielen erzielte der Angreifer in der laufenden Saison acht Treffer.