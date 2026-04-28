Viertligist verpflichtet Rapids U13-Trainer

Der OÖ-Ligist Pregarten nimmt mit Saisonende einen Trainerwechsel vor. Robert Lenz verlässt den Klub.

Wie der Viertligist verkündet, kommt der neue Mann vom SK Rapid. Der 30-jährige Jakob Wolf übernimmt das Amt in Oberösterreich.

Zuletzt war er als U13-Trainer der Wiener tätig, assistierte auch als Co in der U16.

Rückkehr nach Oberösterreich

"Er steht für intensiven, mutigen Fußball, klare Strukturen und eine konsequente Förderung von jungen Spielern. Damit passt er ideal zu unserem Weg, verstärkt auf regionale Talente zu setzen", meint Vereinspräsident Harald Beyrer.

Wolf kommt aus der Region, war vor seiner Zeit bei Rapid auch als Trainer in Oberösterreich tätig. Seit 2021 arbeitete der B-Lizenz-Inhaber für die Hütteldorfer.