1860 verpflichtet Promisohn von Austria Salzburg

Beim TSV 1860 München gab es zuletzt wenig zu lachen. Die Münchner wurden per Zwangsabstieg in die Regionalliga strafversetzt.

Zumindest kann man jetzt mit einem klingenden Namen aufhorchen. Wie man auf Spielerplus auf der Seite des Bayerischen Fußballverbands lesen kann, wurde Mathew Colins von Austria Salzburg verpflichtet.

Der 21-Jährige, der Sohn des berühmten Musikers Phil Collins ist, wechselt ablösefrei nach Giesing. Die letzten drei Jahre verbrachte er fußballerisch in Österreich. Zwischen 2023 und 2025 spielte er 51 Mal für die Amateure der WSG Tirol.

Vier Zweitligaspiele in Österreich

Die abgelaufene Saison verbrachte er in der ADMIRAL 2. Liga beim SV Austria Salzburg (vier Spiele). Folgt bald die große Profikarriere?

"Ich denke, für die Regionalliga könnte es reichen, für weiter oben wird es meiner Meinung nach eher schwierig", meint Austria-Coach Christian Schaider bereits Mitte Juni bei "dieblaue24".