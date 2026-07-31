NEWS

1860 verpflichtet Promisohn von Austria Salzburg

Der deutsche Regionalligist schnappt sich einen Mann, der die letzten Jahre in Tirol verbrachte.

1860 verpflichtet Promisohn von Austria Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim TSV 1860 München gab es zuletzt wenig zu lachen. Die Münchner wurden per Zwangsabstieg in die Regionalliga strafversetzt.

Zumindest kann man jetzt mit einem klingenden Namen aufhorchen. Wie man auf Spielerplus auf der Seite des Bayerischen Fußballverbands lesen kann, wurde Mathew Colins von Austria Salzburg verpflichtet.

Der 21-Jährige, der Sohn des berühmten Musikers Phil Collins ist, wechselt ablösefrei nach Giesing. Die letzten drei Jahre verbrachte er fußballerisch in Österreich. Zwischen 2023 und 2025 spielte er 51 Mal für die Amateure der WSG Tirol.

Vier Zweitligaspiele in Österreich

Die abgelaufene Saison verbrachte er in der ADMIRAL 2. Liga beim SV Austria Salzburg (vier Spiele). Folgt bald die große Profikarriere?

"Ich denke, für die Regionalliga könnte es reichen, für weiter oben wird es meiner Meinung nach eher schwierig", meint Austria-Coach Christian Schaider bereits Mitte Juni bei "dieblaue24".

Mehr zum Thema

Verbesserte Offerte für Stefan Posch!

Verbesserte Offerte für Stefan Posch!

Deutsche Bundesliga
Alajbegovic vor Wechsel zu Rekordmeister

Alajbegovic vor Wechsel zu Rekordmeister

Deutsche Bundesliga
20
FIFA-Machtkampf: Wird PSG-Boss zum Infantino-Herausforderer?

FIFA-Machtkampf: Wird PSG-Boss zum Infantino-Herausforderer?

International
Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

La Liga
Österreicher wird wohl Co-Trainer bei Newcastle United

Österreicher wird wohl Co-Trainer bei Newcastle United

Premier League
Fix! Neuer Stürmer für Real Madrid

Fix! Neuer Stürmer für Real Madrid

La Liga
Italien trauert um Fußball-Legende Franco Baresi

Italien trauert um Fußball-Legende Franco Baresi

Serie A
11

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) SV Austria Salzburg TSV 1860 München