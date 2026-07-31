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Bitter! Sturm Graz muss zum Ligastart auf Starspieler verzichten

Der Spieler der abgelaufenen Saison fehlt zum Auftakt in Innsbruck. Zuletzt stand er ohne Einsatz im Kader.

Bitter! Sturm Graz muss zum Ligastart auf Starspieler verzichten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zum Saisonstart ist Sturms Starspieler Otar Kiteishvili angeschlagen. Beim Hinspiel gegen Heart of Midlothian reichte es in Graz immerhin zu einer Halbzeit. Zuletzt blieb er zwei Mal über die volle Distanz auf der Bank.

Zum Ligaauftakt wird der 30-Jährige in Innsbruck bei der WSG Tirol nicht auflaufen. "Otar wird fix ausfallen. Bei ihm evaluieren wir aktuell von Tag zu Tag neu, wie seine Fortschritte sind und wann wir ihn wieder einsetzen können", erklärt Cheftrainer Fabio Ingolitsch in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach WSG wartet Fenerbahce

Der Saisonstart ist auch ohne dem Spieler der Vorsaison geglückt. Bisher gab es drei Siege für den Vizemeister.

Nach der WSG wartet am kommenden Mittwoch die nächste CL-Quali-Hürde mit Fenerbahce (ab 20:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Ob der Georgier dann wieder fit ist, bleibt abzuwarten.

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