Austria mit Verletzungs-Update: So geht es Sarkaria, Botic & Co.

Sechs Spieler stehen aktuell auf der Verletztenliste des FK Austria Wien: Manprit Sarkaria, Noah Botic, Sanel Saljic, Kelvin Boateng, Konstantin Aleksa und Ziad El Sheiwi.

Sarkaria muss nach seinem Kreuzbandriss noch länger pausieren, wie die "Veilchen" am Donnerstag bekannt geben. Aktuell hält er sich in der Kraftkammer fit, um im nächsten Schritt mit langsamen Läufen starten zu können.

"Ich will ehrlich sein, es ist nicht angenehm, man ist eingesperrt im Gym, kann nicht raus auf den Platz – ich vermisse den Ball. Es tut weh, dass ich nur zuschauen und der Mannschaft nicht helfen kann, aber unser Team macht es im Moment richtig gut", sagt Sarkaria.

Botic will im Sommer ins Mannschaftstraining einsteigen

Botic hatte im November 2025 einen Knöchelbruch erlitten, bis Februar absolvierte er ein individuelles Reha-Programm in Australien. Seit einigen Wochen ist der Stürmer zurück in Wien, wo er mit dem Physio-Team in der Kraftkammer arbeitet. "Mein großes Ziel ist, dass ich in der Sommer-Vorbereitung voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann."

Saljic, der seit letzter Woche wegen einer Oberschenkel-Verletzung fehlt, trainiert schon wieder auf dem Platz. Das Auswärtsspiel gegen die SV Ried am Sonntag kommt aber noch zu früh.

"Ich habe letzte Woche im Training bei einem Abschluss einen Stich gespürt, jetzt habe ich aber keine Schmerzen mehr und bin froh, dass ich schon wieder auf dem Platz trainieren kann. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder spielen kann", sagt der Offensiv-Youngster.

Rückschläge bei El Sheiwi

Boateng, der sich Ende Februar einen Mittelhandbruch zugezogen hatte, konnte am Mittwoch erstmals seit seiner Operation wieder mit dem Ball trainieren. In zwei Wochen ist der Stürmer seinen Gips los, dann will er wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen.

Aleksa hatte im "kleinen Wiener Derby" vor rund einer Woche einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel erlitten. Er werde drei bis sechs Wochen ausfallen und damit womöglich die Eliterunde, in der sich die ÖFB-U19 für die EM qualifizieren will, verpassen.

Der Langzeitverletzte El Sheiwi, der drei Kreuzbandrisse hinter sich hat, arbeitet weiterhin an seiner Genesung. "Ich hatte in der Reha leider ein paar Rückschläge, jetzt bin ich im Aufbau, damit ich bald wieder auf dem Platz spielen kann", so der 21-Jährige.