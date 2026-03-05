Kein Rapid-Elfer in Altach? Jetzt spricht der Gefoulte

Es war DER Aufreger des vergangenen Spieltags.

Dejan Stojanovic ringt beim Stand von 0:0 Rapid-Angreifer Nikolaus Wurmbrand nieder. Ein Elfmeterpfiff bleibt auch nach dem VAR-Check aus.

Sportchef Markus Katzer zeigte sich entsetzt, bezeichnete die Entscheidung als "Wahnsinn". Am Ende gab auch der VAR-Rückblick Rapid Recht (mehr dazu>>>). Mit dem 1:1 muss Rapid weiter um die Meistergruppe bangen.

Jetzt äußert sich auch der Gefoulte im Interview mit ADMIRAL zur Szene. "Das war für mich ein glasklarer Elfer, ich habe auch nichts gemacht, bin dort nur gestanden. Er ringt mich um, nimmt mich in den Schwitzkasten und zieht mich zu Boden. Wie auch der Rückblick des VAR bestätigt hat, war es eine Fehlentscheidung, auch wenn der Ball weit und breit nicht in der Nähe war", so Wurmbrand.

Leistung in Altach passte 60 Minuten

Mit der Listung im Ländle ist der ÖFB-Stürmer nicht unzufrieden, sah Rapid als "über weite Phasen des Spiels bessere Mannschaft".

"Wir haben mindestens bis zur 60. Minute ein gutes Spiel gemacht, hinten raus haben wir dann aber leider den Faden verloren. Dadurch hatten die Altacher am Schluss eine Druckphase mit ein paar gefährlichen Situationen. Durch den Ausschluss hatten sie dann noch mehr das Momentum auf ihrer Seite. Insgesamt hätten wir uns den Sieg aber verdient gehabt, deswegen war es schon ein bitterer Punkteverlust", meint der Wiener.

Jetzt wartet Salzburg

Im Finalspiel wartet jetzt ausgerechnet der Leader FC Red Bull Salzburg, der am Mittwoch das bittere Cup-Aus im Halbfinale gegen Altach hinnehmen musste. Am Sonntag steigt die letzte Runde des Grunddurchgangs um 17:00 Uhr (im LIVE-Ticker >>>).

"Red Bull Salzburg steht nicht ohne Grund auf dem ersten Platz. Sie sind aktuell wohl die beste und konstanteste Mannschaft in der Liga. Ich finde aber, dass wir schon im Hinspiel durchaus ein gutes Spiel gegen sie gemacht haben und ziemlich unglücklich verloren haben. Wenn wir wieder so eine Leistung an den Tag legen bzw. so spielen wie in den ersten 60 Minuten in Altach, dann haben wir durchaus Chancen, das Spiel zu gewinnen", zeigt sich Wurmbrand optimistisch.