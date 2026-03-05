Option gezogen: Ried verlängert Vertrag mit begehrtem Angreifer

Antonio Van Wyk bleibt über die Saison hinaus an die SV Ried gebunden.

Das geben die Innviertler einen Tag nach dem kurzfristig abgesagten Cup-Halbfinale gegen den LASK bekannt.

Demnach haben die Innviertler eine im Vertrag des Südafrikaners verankerte Option gezogen, der Kontrakt wurde dadurch bis Saisonende 2027 verlängert.

Der 23-jährige Angreifer stand bisher in bewerbsübergreifend 23 Spielen für Ried am Feld, dabei erzielte er drei Tore und legte vier Treffer vor.

"Lässt uns freudig auf die nächsten Wochen blicken"

"Antonio hat sich in den letzten 18 Monaten und gerade in unserer Zeit in der Bundesliga zu einem absoluten Unterschiedsspieler entwickelt. Er hat die Akklimatisierung nach Europa gut hinbekommen und zeigt seine Qualitäten Woche für Woche auf dem Platz", wird Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala zitiert.

Bereits im Winter hätte es viel Nachfrage bezüglich eines Transfers des Spielers gegeben. "Für uns war dieser Schritt daher absolut logisch und lässt uns freudig auf die nächsten Wochen mit Antonio blicken", so Wolfgang Fiala.