Gratis-Eintritt! Austria Wien verlegt Young-Violets-Match

Der Rasen in der Generali Arena wird geschont, deshalb wird nach Niederösterreich ausgewichen. Der Eintritt dort ist frei.

Gratis-Eintritt! Austria Wien verlegt Young-Violets-Match Foto: © GEPA
Die Wiener Austria verlegt das Spiel ihrer Young Violets gegen den FC Hertha Wels am Samstag (ab 14:30 Uhr im LAOLA1-LIVE-Stream >>>) von Wien nach Wiener Neustadt.

Als Grund nennen die Veilchen die Schonung des Rasens in der Generali-Arena, dieser soll "rechtzeitig zum Beginn der Meistergruppe wieder voll funktionstüchtig sein".

Positive Nachrichten gibt es zumindest für reiselustige Fans der Zweitvertretung. Der Eintritt für das Match in der ERGO-Arena Wiener Neustadt ist frei.

