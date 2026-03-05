Gratis-Eintritt! Austria Wien verlegt Young-Violets-Match

Die Wiener Austria verlegt das Spiel ihrer Young Violets gegen den FC Hertha Wels am Samstag (ab 14:30 Uhr im LAOLA1-LIVE-Stream >>>) von Wien nach Wiener Neustadt.

Als Grund nennen die Veilchen die Schonung des Rasens in der Generali-Arena, dieser soll "rechtzeitig zum Beginn der Meistergruppe wieder voll funktionstüchtig sein".

Positive Nachrichten gibt es zumindest für reiselustige Fans der Zweitvertretung. Der Eintritt für das Match in der ERGO-Arena Wiener Neustadt ist frei.