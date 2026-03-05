NEWS
Gratis-Eintritt! Austria Wien verlegt Young-Violets-Match
Der Rasen in der Generali Arena wird geschont, deshalb wird nach Niederösterreich ausgewichen. Der Eintritt dort ist frei.
Die Wiener Austria verlegt das Spiel ihrer Young Violets gegen den FC Hertha Wels am Samstag (ab 14:30 Uhr im LAOLA1-LIVE-Stream >>>) von Wien nach Wiener Neustadt.
Als Grund nennen die Veilchen die Schonung des Rasens in der Generali-Arena, dieser soll "rechtzeitig zum Beginn der Meistergruppe wieder voll funktionstüchtig sein".
Positive Nachrichten gibt es zumindest für reiselustige Fans der Zweitvertretung. Der Eintritt für das Match in der ERGO-Arena Wiener Neustadt ist frei.