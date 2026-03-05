Berichte: Bayern verpflichtet Salzburg-Talent

Der FC Bayern München hat sich die Dienste von Salzburg-Talent Matteo Maric (16) gesichert. Das berichten "Sky" und die "BILD".

Demnach hat der offensive Mittelfeldspieler am Donnerstag bei den Bayern unterschrieben und wird im Sommer nach München wechseln. Dort ist er bei der U17 eingeplant und wird im Internat am Jugend-Campus wohnen.

Die "Bullen" hätten den Vertrag mit Maric verlängern wollen, doch die Spielerseite forderte eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Dieser Forderung wollten die Salzburger offenbar nicht nachkommen.

Treffsicher für die U15

Maric wechselte Anfang 2024 vom FC Blau-Weiß Linz in die Salzburger Red Bull Akademie. In der vergangenen Saison überzeugte er mit 20 Toren in zwölf Spielen für die U15 der "Bullen".

In der laufenden Spielzeit kam der 16-Jährige zu seinen ersten Einsätzen in der U18-Jugendliga. Für das ÖFB-U17-Nationalteam absolvierte Maric bislang drei Spiele.

Der Artikel wurde um 19:30 Uhr mit neuen Informationen aktualisiert.