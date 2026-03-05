Klopp und Red Bull: Diese Streitpunkte soll es geben

Muss Jürgen Klopp Red Bull verlassen. Die "Salzburger Nachrichten" brachten das Gerücht in den Umlauf, nannten Oliver Glasner als Nachfolgekandidat.

Geschäfstführer Oliver Mintzlaff dementierte die Berichte aber jüngst >>>

Jetzt legt aber die französische "L'Equipe" nach. Klopp soll alles andere als unumstritten im RB-Kosmos sein. In Leipzig hinkt man den Ansprüchen hinterher, ist ohne Europapokalbelastung aktuell nur Fünfter. Ole Werner wurde im Sommer von Klopp als Cheftrainer empfohlen, gilt dort als angezählt.

Wurde Klopp bei der Trainerfrage außen vor gelassen?

Auch in Paris gebe es Streitpunkte. Dort seien die Kompetenzen nicht klar geregelt. Red Bull hält 10,6 Prozent des FC Paris, Klopp ist dort regelmäßig vor Ort.

Bei der Wahl zu einem Nachfolger des entlassenen Stephane Gilli habe man den Deutschen komplett außen vor gelassen. Antoine Kombouare übernahm am Ende.

Comeback auf Trainerbank?

Laut "Sky Schweiz" könnte Klopp wohl "schneller als erwartet" wieder ein Comeback auf der Trainerbank in Betracht ziehen.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß fand zur Klopp-Rolle auch klare Worte: "Jürgen Klopp muss auf dem Fußballplatz stehen, das ist keiner, der für Vorträge durch die Welt fliegt. Seine größte Stärke ist das Zwischenmenschliche, wie er die Spieler pushen kann. Aber wie willst du in Leipzig etwas pushen, wenn du schon wieder in Salzburg bist und dann nach Brasilien fliegst?"