Rapid bindet 16-jährige ÖFB-Hoffnung

Der Nachwuchsnationalspieler Österreichs mit Team-Vergangenheit bei Serbien erhält seinen ersten Vertrag beim SK Rapid.

Rapid bindet 16-jährige ÖFB-Hoffnung Foto: © GEPA
Innenverteidiger Danko Filipovic (16) erhält seinen ersten Vertrag beim SK Rapid. Der Youngster unterschreibt bis 2028.

Seit 2020 läuft der Teenager für den SK Rapid auf. Aktuell ist er Teil des U18-Teams, war aber auch bereits mit der Zweier-Mannschaft auf Trainingslager.

Nach einem Gastspiel in der serbischen U16 spielt Filipovic mittlerweile für den ÖFB. Zuletzt lief er dort für die U17 auf.

"Danko hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt sehr positiv entwickelt und sich diesen ersten Vertrag mit konstant starken Leistungen und großer Einsatzbereitschaft absolut verdient", so Akademieleiter Willi Schuldes.

