Handl-Comeback bei Testspiel-Remis der Austria

Die Wiener Austria trennt sich im zweiten Testspiel des Trainingslagers in Side mit 1:1 von DAC 1904.

Die Austria beginnt gegen den Tabellen-Zweiten der slowakischen Liga mit Dejan Radonjic und Tin Plavotic in der Dreierkette, Kelvin Boateng startet im Sturm. Die erste Hälfte ist chancenarm, einen Rückstand verhindert Plavotic mit einer Rettungsaktion auf der Linie (45.).

Handl mit Comeback

Nach der Pause kann der eingewechselte Sanel Saljic, der Teil eines Vierfach-Wechsels ist, den Ball nicht am Torhüter vorbeibringen (48.), nach einer Stunde Spielzeit werden alle sieben verbleibenden Spieler, die schon zu Beginn am Platz gestanden sind, ausgetauscht. Johannes Handl kommt so zu seinem Comeback nach überstandener Viruserkrankung, für ihn ist es das erste Spiel seit Mitte August.

Nach einem Eckball kann schließlich Marko Raguz eine von mehreren Chancen nutzen und stellt auf 1:0 (74.). Ebenfalls per Eckball gleicht DAC kurz vor dem Ende (88.) aus.

Austria Wien – DAC 1904 1:1 (0:0)

Tor Austria: 74. Raguz

1. HZ: Şahin-Radlinger – Radonjić, Dragović, Plavotić – Ranftl, Kang Hee Lee, Maybach, Schablas – Fischer ©, Eggestein, Boateng

2. HZ: Kos – Radonjić (Handl 61.), Dragović (Ndukwe 61.), Wiesinger – Ranftl (Österreicher 61.), Kang Hee Lee (Marković 61.), Maybach (Nišandžić 61.), Taeseok Lee – Fischer (Aleksa 61.), Eggestein (Raguž 61.), Šaljić

ab 75. Minute: Blažević – Österreicher, Ndukwe, Wiesinger, Guenouche – Marković, Nišandžić – Aleksa, Vučić, Mörth – Raguž

Nicht im Kader: Lukas Wedl, Abubakr Barry, Florian Wustinger, Daniel Nnodim