Einstiger Stöger-Schützling! Rapid hat wohl ersten Neuzugang

Der SK Rapid zieht offenbar den ersten Neuzugang des Transfer-Sommers an Land.

Wie "Sky"-Journalist Eric Niederseer am Montag via "X" berichtet, stehen die Hütteldorfer unmittelbar vor der Verpflichtung von Abwehrspieler Jannes Horn.

Der 28-jährige Deutsche soll ablösefrei von St. Louis City aus der MLS zum Tabellenfünften der abgelaufenen Bundesliga-Saison wechseln. Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen, Innenverteidiger Horn bei den Wienern einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Ehemaliger Stöger-Schützling

Horn war im Sommer 2024 vom 1. FC Nürnberg an den US-Klub verliehen worden, spielte im Laufe seiner Karriere außerdem bereits für den VfL Wolfsburg, Hannover 96 und den VfL Bochum.

Für Peter Stöger ist Horn kein Unbekannter: Unter dem neuen Rapid-Coach machte er einst sieben Spiele für den 1. FC Köln. Für den "Effzeh" stand er insgesamt 78 Mal am Platz.

Der Linksfuß durchlief zudem zahlreiche Jugendnationalmannschaften Deutschlands, stand auch für die U21-Auswahl zwei Mal am Feld. In der abgelaufenen Saison kam er in neun von 16 möglichen MLS-Spielen zum Einsatz.

