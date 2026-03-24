Altach-Fans randalierten im Auswärtssektor in Wolfsberg

Eine kleine Gruppe von Altach-Ultras nahm den Weg nach Wolfsberg auf sich, um ihre Mannschaft beim Gastspiel im Lavanttal zu unterstützen.

Doch die Anhängerschaft der Vorarlberger zog eine Spur der Zerstörung nach sich: Bilder, die der "Krone" vorliegen, zeigen die erheblichen Schäden an der WC-Anlage. Demnach wurden die Toilettentüren ausgehängt und Teile der Toilettenanlage sowie Klomuscheln demoliert.

"Ich wurde schon während der ersten Spielhälfte verständigt, die Eingreiftruppe der Polizei kam dann in den Sektor", teilte Jürgen Schratter, Obmann und Sicherheitsbeauftragter des WAC, der "Krone" mit. Die ausgehängten Türen wurden von den Ordnern weggebracht, die Polizei nahm den Schaden auf.

Für den entstandenen Schaden muss der SCR Altach aufkommen.