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Der rasante Aufstieg des Vasilije Markovic

In der Ansakonferenz diskutieren Harald, Hannes und Patrick über die möglichen Auslöser seines schnellen Durchbruchs und seine Entwicklung.

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Vasilije Markovic ist auf der Überholspur!

Der Austria-Wien-Spieler glänzte beim 1:0-Auswärtssieg gegen Hartberg mit einer Vorlage zum Treffer von Manfred Fischer.

Austria Wien zittert sich gegen dezimierte Hartberger zum Sieg >>>

Auch der schnelle Aufstieg des 17-Jährigen beeindruckt. Im Oktober stand er in der UEFA Youth League nicht in der Startelf, weniger als 150 Tage später spielt er in der ADMIRAL Bundesliga bei der Austria von Beginn an und überzeugt bei den Profis.

Patrick, Harald und Hannes sprechen in der Ansakonferenz über die Entwicklung und mögliche Gründe des schnellen Aufstiegs des Top-Talents.

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