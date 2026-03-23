Beschert Italiano dem GAK im Sommer einen Geldregen?

Jacob Italiano gehört beim GAK nicht nur zu den absoluten Leistungsträgern, sondern auch zu den heißesten Transferkandidaten im Sommer.

Dem Australier winkt zudem eine WM-Nominierung für die Auswahl seiner Heimat, für die er im Herbst debütierte und bislang zwei A-Länderspiele bestritten hat.

Die "Ansakonferenz" hat sich mit dem GAK-Defensivmann eingehend beschäftigt. So sehen Hannes, Harald und Patrick die Situation: