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Beschert Italiano dem GAK im Sommer einen Geldregen?

Der Australier gilt als heißer Kandidat für den WM-Kader seines Landes. Überzeugt er euch bei der Endrunde, winkt den "Rotjacken" womöglich ein sattes Sümmchen.

Textquelle: © LAOLA1
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Jacob Italiano gehört beim GAK nicht nur zu den absoluten Leistungsträgern, sondern auch zu den heißesten Transferkandidaten im Sommer.

Dem Australier winkt zudem eine WM-Nominierung für die Auswahl seiner Heimat, für die er im Herbst debütierte und bislang zwei A-Länderspiele bestritten hat.

Die "Ansakonferenz" hat sich mit dem GAK-Defensivmann eingehend beschäftigt. So sehen Hannes, Harald und Patrick die Situation:

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