Remis gegen Altach: WAC-Krise findet kein Ende

Der WAC kommt in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga zuhause nicht über ein 1:1 gegen den SCR Altach hinaus. Die Wolfsberger bleiben auch nach mehr als drei Monaten sieglos.

Die Kärntner starten unter ihrem angezählten Coach Ismail Atalan mit dem entsprechenden offensiven Elan, die Unserie soll endlich beendet werden.

Ngankam trifft noch die Querlatte (15.), nach 22 Minuten ist es dann so weit: Gattermayer legt für Zukic ab, der mit seiner Flanke Avdijaj an der zweiten Stange findet. Einen Volley später zappelt der Ball im Netz, Spieler und Fans der Kärntner jubeln erleichtert – aber zu früh gefreut: Der VAR kassiert den Treffer ein, Gattermayer ist zuvor um wenige Zentimeter im Abseits.

Der eine Torschuss sitzt

Altach spielt den einen gefährlichen Angriff konsequenter zu Ende. Bähre treibt den Konter nach vorne und nimmt rechts Ingolitsch mit, der wiederum mit dem weiten Ball auf die andere Seite den links mitgestürmten Greil findet. Greil überwindet Polster im WAC-Tor, Altach geht in Minute 38 mit dem ersten Schuss auf das Tor in Führung.

Unmittelbar vor der Pause gelingt dem WAC der verdiente Ausgleich. Wimmer, der mit der Kapitänsbinde unterwegs ist, jagt einen Zukic-Eckball mit dem Kopf ins Netz (45.+2).

Im zweiten Durchgang bleibt der WAC überlegen, Matic nagelt den Ball ans Kreuzeck (57.). Trotz der deutlichen Feldüberlegenheit will der zweite Treffer für die Kärntner aber einfach nicht gelingen, Kojzek verfehlt per Kopf (84.), Zukic scheitert mit einem direkten Eckball. Bis zum Schluss gelingt dem WAC kein Treffer mehr, die Punkte werden geteilt.

Altach führt die Tabelle der Qualifikationsgruppe mit 18 Punkten an. Der WAC hat als Vorletzter mit 14 Zählern nur noch vier Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz.