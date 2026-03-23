"Ich bin nach zwei Runden Meistergruppe sehr verwirrt", schreibt uns Stephan via Instagram – nachvollziehbar!

Nach langer Krisenstimmung kommt in Wien-Hütteldorf wieder ein leichtes Hype-Gefühl auf. Zur Erinnerung: 1996 machten Rapid und Sturm den Meistertitel am letzten Spieltag im direkten Duell unter sich aus – ein Szenario, das heuer wieder Realität werden könnte.

Rapids fulminanter 4:2-Erfolg über den LASK liefert reichlich Gesprächsstoff. In Episode 73 kommen Hannes, Harald und Patrick auch am Elfer-Beef zwischen Janis Antiste und Bendeguz Bolla nicht vorbei.

Ebenfalls Thema: das vielversprechende Startelf-Debüt von Vasilije Markovic bei der Wiener Austria sowie das Remis zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg.

Auch der Abstiegskampf kommt nicht zu kurz: Mit einem Offensiv-Feuerwerk verschafft sich der GAK Luft, während Blau-Weiß Linz ein wichtiges Lebenszeichen sendet.

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