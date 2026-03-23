Antistes Elfmeter-Streit - eine kindische Aktion?

Dritter Sieg in Folge, seit fünf Spielen ungeschlagen - und Spitzenreiter Sturm dicht auf den Fersen. Beim SK Rapid läuft es plötzlich.

Die Schlüsselelemente in Hoff Thorups Rapid-Plan sind da >>>

Und trotzdem gibt es wieder einmal Nebengeräusche bei den Grün-Weißen.

Vor dem Elfmeter zum 3:1 versuchte Janis Antiste, den dafür vorgesehenen Schützen Bendeguz Bolla dazu zu bewegen, doch ihn den Strafstoß schießen zu lassen. Er stellte sich dem Mitspieler trotzig in den Weg, musste von Kapitän Matthias Seidl und Jannes Horn überredet werden, den Weg freizumachen.

Beim Torjubel darauf schloss er sich nicht an, sondern wendete sich vom restlichen Team ab - Coach Johannes Hoff Thorup reagierte umgehend mit der Auswechslung.

Die "Ansakonferenz" um Harald, Hannes und Patrick diskutiert die Causa.

Hier gibt es das Video: