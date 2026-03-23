VAR-Rückblick: Kein Elfmeter für Blau-Weiß im Derby war richtig

Besonders heiß ging es am Samstag im Derby zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried her. Nach einem 0:2-Pausenrückstand drehten die Linzer in Überzahl noch die Partie zum 3:2 und dürfen weiter auf einen Ligaverbleib hoffen.

Dabei hätten die Blau-Weißen gerne in der 34. Minute einen Strafstoß gesehen. Kapitän Fabio Varesi-Strauß wurde im Sechzehner getroffen. Entsprechende Bilder wurden in der Pause an der Schiedsrichterkabine angebracht >>>

Zur strittigen Szene äußert sich jetzt auch der VAR-Rückblick. "Der BWL-Spieler #2 und der SVR-Spieler #5 gehen mit Blick auf den Ball in den Luftzweikampf. Dabei kommt es im Rahmen einer natürlichen Bewegung zu einem streifenden Kontakt am Vorfuß des BWL-Spielers. Der VAR hat nicht eingegriffen, da die Schiedsrichterentscheidung korrekt war."

Rot an Schopp war richtig

In Minute 83 erhielt Blau-Weiß nach Foul an Goiginger dann einen Elfmeter, welchen Ronivaldo zum 3:2-Siegtor verwertete. Zu dieser Szene sowie zur Rieder Roten Karte an Nicolas Bajlicz bleibt der VAR-Rückblick aber stumm.

Als richtig bewertet werden hingegen die Rote Karte von Konstantin Schopp im Duell mit Austria Wien (38.) und ein Elfmeter für den GAK gegen die WSG Tirol in der 81. Minute. In beiden Fällen empfahl der VAR einen "On-Field-Review".