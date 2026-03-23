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GAK-Mittelfeldmann muss nach Zusammenprall operiert werden

Die Verletzung passierte beim 5:1-Erfolg gegen die WSG, dennoch soll er bereits bald wieder zur Verfügung stehen.

GAK-Mittelfeldmann muss nach Zusammenprall operiert werden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der GAK muss einen bitteren Ausfall verschmerzen!

Mittelfeldspieler Christian Lichtenberger stieß vergangenes Wochenende beim 5:1-Sieg gegen die WSG mit dem Tiroler Abwehrspieler Jamie Lawrence zusammen. Nun gibt es eine Diagnose.

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Der 30-Jährige erlitt laut der "Kleinen Zeitung" einen Nasenbeinbruch und muss operiert werden. Beim Duell mit Blau-Weiß Linz (4. April) soll Lichtenberger jedoch wieder zur Verfügung stehen.

Am Donnerstag steht für den GAK ein Testspiel gegen Kapfenberg auf dem Programm.

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