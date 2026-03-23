So lange fehlt Schopp nach Rot gegen die Austria

Nach 38 Minuten war das Spiel gegen die Wiener Austria für Hartbergs Konstantin Schopp jäh zu Ende.

Der 20-Jährige wurde nach einem rüden Einsteigen gegen Philipp Wiesinger in Minute 38 vom Platz gestellt. Wie die Bundesliga am Montag bekanntgibt, wird der Youngster für zwei Spiele gesperrt, eines davon aber bedingt.

Ein Spiel Sperre fasst Rieds Nicolas Bajlicz nach einer Notbremse im Spiel gegen Blau-Weiß Linz aus.

In der ADMIRAL 2. Liga wird Austria Salzburgs Sportdirektor Roland Kirchler wegen "Unsportlichen Verhaltens gegenüber Spieloffiziellen" zu einer Geldstrafe von 500 Euro und zwei Spielen Sperre verdonnert.