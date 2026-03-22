WAC trifft wohl Entscheidung über Cheftrainer Atalan

Ismail Atalan konnte den WAC auch gegen den SCR Altach nicht zum erhofften Sieg führen.

Von den Vorarlbergern trennten sich die "Wölfe" mit einem 1:1, müssen damit weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2026 warten und um den Klassenerhalt bangen.

Zuletzt kamen Gerüchte um eine mögliche Entlassung von Atalan auf, der das Team im November 2025 von Peter Pacult übernommen hat. Auch WAC-Präsident Dietmar Riegler vermied am Samstag noch ein Bekenntnis zu dem 45-Jährigen. Dabei gab er auch an, mit anderen Trainern in Kontakt zu stehen (Mehr Infos>>>).

Die Bilanz unter Atalan lässt bisher zu wünschen übrig: In zwölf Spielen unter dem Deutschen gab es einen Sieg, drei Unentschieden und acht Niederlagen. Daraus ergibt sich ein Schnitt von 0,50 Punkten pro Partie.

Atalan steht gegen WSG an der Seitenlinie

Wie "Sky" mit Berufung auf eigene Informationen berichtet, soll Atalan aber trotz der Unserie vorerst Cheftrainer der Wolfsberger bleiben und das Training am Dienstag leiten. Zumindest das Spiel gegen die WSG Tirol dürfte er also noch bekommen, um eine Trendwende einzuleiten.

Vor dem kommenden Spieltag steht der Wolfsberger AC auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz beträgt vier Punkte - die Linzer konnten zuletzt aber mit einem 3:2-Sieg im Derby gegen die SV Ried aufzeigen.