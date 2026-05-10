Die Nerven halten! LASK schmeißt Salzburg aus Titelkampf

61 Jahre nach dem letzten Double kann der LASK den Sekt schon langsam kalt stellen!

Die Elf von Didi Kühbauer gewinnt in der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga das letzte Heimspiel der Saison gegen Red Bull Salzburg mit 2:1. Weil aber auch Verfolger Sturm Graz im Parallelspiel Hartberg schlägt, fällt die Entscheidung um die Meisterschaft am letzten Spieltag.

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Salzburg startet besser

Die Anfangsphase gehört noch klar den Gästen aus der Mozartstadt, die deutlich mehr Ballbesitz und Abschlüsse vorweisen können. Der LASK konzentriert sich auf eine stabile Defensive und das schnelle Umschaltspiel.

Nach einer Flanke von Stefan Lainer kommt Yorbe Vertessen relativ zentral vor Lukas Jungwirth zum Kopfball, der Ball geht aber über das Tor und sorgt so für wenig Gefahr (16.).

Erst nach knapp 20 Minuten zeigt sich der Pokalsieger auch offensiv und nähert sich durch Schüsse von Sascha Horvath (23.) und Moses Usor (25.) langsam an.

Der LASK ist eiskalt

Dass die Linzer jederzeit gefährlich werden können zeigt sich nach etwas mehr als einer halben Stunde. Ein weiter Einwurf von Moses Usor wird von Joao Tornich mit dem Kopf verlängert und Samuel Adeniran trifft ebenfalls per Kopf zum 1:0 für die Hausherren (33.).

Und keine vier Minuten später nutzt die Kühbauer-Elf die nächste Unsicherheit der "Bullen" eiskalt aus. Erneut nach einem Einwurf kommt der Ball über Umwege zu Andres Andrade, der nur das Lattenkreuz trifft. Den Abpraller knallt Kasper Jörgensen zum 2:0 ins Netz (36.).

Alajbegovic und Baidoo ans Aluminium

Durchgang zwei beginnt von beiden Teams etwas verhaltener. Salzburg mit über 80 Prozent Ballbesitz, aber ohne damit auch nur annähernd für Gefahr zu sorgen.

Aus dem Nichts zeigt dann der unmittelbar zuvor eingewechselte Kerim Alajbegovic mit einer Einzelaktion auf. Der Flügelspieler knallt die Kugel aus der Distanz aber nur an den Pfosten (56.).

Auch danach tut sich die Beichler-Elf schwer, dieses Spiel noch zu drehen. Der LASK lässt aber auch kaum etwas zu. Die beste Möglichkeit hat der ebenfalls eingewechselte Edmund Baidoo, der in Rücklage aber nur die Latte trifft (74.).

Kurz vor Schluss trifft Karim Konate per Kopf zum Anschlusstreffer, wodurch in den letzten Minuten nochmal Spannung aufkommt (87.).

LASK vor Titel, Salzburg vor Blamage

Durch den Heimerfolg bleibt der LASK Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga, zwei Punkte vor dem SK Sturm Graz. Kommende Woche reicht damit, auch aufgrund des Sterns aus dem Grunddurchgang, ein Remis bei der Wiener Austria zum Titelgewinn.

Für Red Bull Salzburg endet auch die dritte Saison in Folge ohne Titel. Zudem verpasst man zum ersten Mal in der Red-Bull-Ära die Top zwei in der Tabelle und muss am letzten Spieltag gegen Hartberg zumindest Rang drei gegen die Wiener Klubs verteidigen.