Bundesliga heute: LASK - Red Bull Salzburg

Der LASK empfängt am 31. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga Red Bull Salzburg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Oberösterreicher gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie: Die Mannschaft von Cheftrainer Didi Kühbauer ist seit sieben Spieltagen ungeschlagen, hat mit dem ÖFB-Cup bereits den ersten Titel der Saison eingefahren und könnte sich eine Runde vor Schluss zum Meister krönen. Dazu muss der Cupsieger mehr Punkte als Sturm Graz holen, das gleichzeitig auf den TSV Hartberg trifft (zum LIVE-Ticker>>>).

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Salzburg musste am vergangenen Spieltag einen späten Rückschlag hinnehmen. Gegen Sturm Graz kassierten die Bullen in letzter Minute noch den Ausgleich und liegen damit aktuell vier Punkte hinter dem LASK auf Tabellenplatz drei.

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