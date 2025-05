Für den TSV Hartberg geht die Saison 2024/25 mit einer Niederlage zu Ende.

Im Playoff-Halbfinale um ein Ticket für die Europacup-Qualifikation setzte es gegen den LASK ein 0:2 (Spielbericht >>>). Es war die erste Pleite nach zuletzt sieben Bundesliga-Partien, in denen man nicht verloren hatte.

Auch wenn am Ende das internationale Geschäft verpasst wurde und der ÖFB Cup an den Wolfsberger AC ging, zeigen sich Hartbergs Spieler und Funktionäre mit der abgelaufenen Spielzeit zufrieden. Allein der Einzug in das Pokal-Endspiel kann als großer Erfolg gewertet werden, zudem waren die Steirer nicht in den Abstiegskampf involviert.

"Wir haben eine tolle Saison gespielt", resümierte Trainer Manfred Schmid nach dem Spiel in Linz bei "Sky". Hartbergs Geschäftsführer Erich Korherr hielt zwar fest, dass der TSV gegen den LASK "sehr verhalten" gespielt habe. Zugleich betonte er, dass die Mannschaft heuer schon Großartiges geleistet hätte. In der absoluten Schlussphase der Saison "war die Luft vielleicht draußen, das muss man auch einmal akzeptieren."

Avdijaj sagt Servus

Auch Donis Avdijaj, der 2023 ein zweites Mal in die Oststeiermark gewechselt war, zeigte sich zufrieden. "Wir waren dem Europacup in zwei Wettbewerben sehr nah. Wir dürfen gar nicht enttäuscht sein, denn so eine Leistung abzurufen, ist nicht selbstverständlich. Wir können alle sehr zufrieden und stolz sein."

In der neuen Saison werden andere Spieler versuchen, an ebenjenen Leistungen anzuknüpfen. Bei Avdijaj bahnt sich ein Abschied an. "Für mich ist es jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich wünsche Hartberg in Zukunft alles Gute", so der Offensivspieler, der zugleich die Gelegenheit nutzte, um sich im "Sky"-Interview bei den Fans in Österreich zu bedanken.

Ein konkretes Transferziel dürfte es bei Avdijaj noch nicht geben. "Was in den nächsten Wochen passiert, werde ich mit meinem Management entscheiden."

Sallinger vor Wechsel nach Schottland

Etwas konkreter ist es bei Raphael Sallinger. Der Torhüter spielt bereits seit 2018 beim TSV und soll vor einem Wechsel nach Schottland zu Hibernian FC stehen. "Vorbehaltlich einer Vertragsunterschrift schaut es nicht so schlecht aus", so der 29-Jährige, der seinen Wechselwunsch intern schon seit längerem klar kommuniziert hatte.

Über seine Zeit in Hartberg sagte Sallinger: "Ich bin stolz, dass ich die letzten zwei Jahre des Vereins mitprägen durfte. Das waren sicher die zwei erfolgreichsten."

Mit einem guten Gefühl in die Pause

Trainer Schmid und Geschäftsführer Korherr müssen sich in der Sommerpause also Gedanken um Ersatz für mindestens zwei Schlüsselspieler machen.

Wie groß der Umbruch ausfallen werde? Korherr: "Wir werden am Ende sehen, welche Leihspieler wir nach wie vor ausleihen können – und ob Spieler, die keine Verträge haben, doch in Hartberg bleiben. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen."

"Wir sind an vielen Spielern dran", sagte Coach Schmid und verriet, nach welchen Profis sich die Hartberger im Sommer umschauen werden. "Natürlich müssen wir in der Abwehr unsere Körperlichkeit bei Standardsituationen verbessern. Wenn man die Körpergröße ansieht, haben wir bei den Standardsituationen große Nachteile."

Schmid geht jedenfalls mit einem guten Gefühl in die Pause. "Wir müssen uns neu aufstellen, gute Spieler dazuholen – da bin ich zuversichtlich, dass wir die bekommen – und dann werden wir eine gute Saison spielen."