Europacup winkt! LASK besiegt Hartberg im Playoff-Halbfinale

Der LASK zieht in das Finale des Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga ein! Die Linzer setzen sich daheim mit 2:0 gegen den TSV Hartberg durch.

Der Gastgeber startet mit gutem Schwung ins Spiel. Die Gäste aus der Steiermark brauchen die erste Viertelstunde, um in die Partie zu finden und erstmals gefährlich zu werden: Hoffmann scheitert mit seinem Abschluss an Lawal (15.).

Nach etwas mehr als 20 Minuten gehen die Linzer in Führung: Entrup sorgt per Kopf für das 1:0, nachdem Hartbergs Hofer beinahe ein Eigentor unterlaufen war (21.). Praktisch im Gegenzug hat Havel die Chance auf den raschen 1:1-Ausgleich, doch Lawal fährt das Bein aus und verhindert das Gegentor (23.).

Es folgt eine LASK-Drangphase, in der Zulj das vermeintliche 2:0 erzielt – der Treffer wird aber wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen (29.). Danach kann sich Lawals Counterpart Sallinger mit einer Flugeinlage auszeichnen (33.). Hartberg setzt in der Folge offensive Akzente, der Abschluss bleibt oft aber aus.

Hartberg bäumt sich nicht mehr auf

In der zweiten Halbzeit lassen die Großchancen etwas auf sich warten. Die erste führt dann jedoch gleich zum 2:0 der Hausherren. Sallinger kann nach einem Zulj-Corner zweimal abwehren, Andrade befördert die Kugel schlussendlich per Kopf über die Linie (64.).

Hartberg-Coach Schmid reagiert mit einem Dreifachwechsel, neben Diarra werden Avdijaj und Mijic eingewechselt. Der Cup-Finalist lässt jedoch den letzten Punch vermissen und kommt nicht mehr zurück. Auch der Anschlusstreffer gelingt nicht, Lawal rettet in der Nachspielzeit gegen Avdijaj (90.+3).

Für den LASK geht es nun im Playoff-Finale gegen den SK Rapid um ein Ticket für die Conference-League-Qualifikation. Gespielt wird am Donnerstag (29.05.) zunächst in Linz, am Sonntag darauf (01.06.) in Hütteldorf. Ankick ist jeweils um 17:00 Uhr.

