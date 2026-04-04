GAK setzt Siegesserie gegen Schlusslicht Blau-Weiß fort

Am 25. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga gewinnt der GAK mit 2:1 gegen Blau-Weiß Linz.

Die Linzer stehen von Beginn an tief, Blau-Weiß überlässt dem GAK Ball und Raum.

Trotzdem bleiben zwingende Chancen Mangelware, richtig spannend wird es erst in Minute 36: Harakate wird mit dem langen Ball auf den linken Flügel der Grazer geschickt, Pasic stellt sich ihm entgegen.

Schon im Strafraum kommt Pasic ins Stolpern und fängt seinen Sturz mit ausgestreckten Armen ab – Harakates Flanke trifft den Blau-Weiß-Verteidiger an der Hand.

Harakate reklamiert auf Strafstoß, nach einem VAR-Check schließt sich Schiedsrichter Hameter diesem Standpunkt an. Hofleitner tritt für den GAK an und versenkt den Elfmeter flach und wuchtig im rechten Eck, die Grazer führen nach knapp 40 Minuten mit 1:0.

Die üblichen Verdächtigen treffen

Nach der Pause schalten die Linzer einen Gang nach oben, haben aber lange Schwierigkeiten, die noch immer stärkeren Grazer zu knacken.

Bis Ronivaldo wieder seinen Torriecher beweist: Der Brasilianer war zur Pause eingewechselt worden und schiebt den Stanglpass von Pirkl am kurzen Eck ins GAK-Tor (62.), plötzlich ist alles wieder offen.

Die Grazer Gastgeber können aber erneut in Führung gehen. Grosse setzt Harakate ein, der halblinks im Strafraum abzieht. Maranda fälscht den Ball noch unhaltbar ab, 2:1 nach 79 Minuten.

Unmittelbar darauf sieht Harakate Gelb für seinen Torjubel und kann nur unter großen Mühen seiner Teamkollegen von Referee Hameter weggezogen werden. Die knappe GAK-Führung überdauert trotzdem die hektische Schlussphase, alle drei Punkte bleiben in Graz.

Blau-Weiß Linz ist mit 10 Punkten weiter Tabellenletzter mit vier Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. Der GAK klettert hingegen mit 19 Punkten auf den zweiten Platz der Qualifikationsgruppe.