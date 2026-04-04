"Schweinstore" und Herzen für die Gästefans beim GAK-Sieg

Am dritten Spieltag der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga fuhr der GAK den dritten Sieg seit der Punkteteilung ein (Spielbericht>>>).

Die drei Punkte gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz waren aber alles andere als ein Selbstläufer, beide Tore der siegreichen Grazer sorgten nach dem Spiel für Diskussionen.

Zunächst zur Pause. War der Strafstoß vor dem 1:0 der Grazer gerechtfertigt?

Maderner gibt zu: "Das ist schon strittig"

Alem Pasic verlor im Zweikampf das Gleichgewicht und federte mit den Armen seinen Sturz ab, GAK-Torjäger Ramiz Harakaté traf die Hand des fallenden Linzers.

Ist das schon elferwürdig? Selbst der verletzt ausgefallene GAK-Kapitän Daniel Maderner ist sich im Pauseninterview bei "Sky" nicht ganz sicher.

"Das ist schon strittig, würde ich sagen", meinte der Stürmer der "Rotjacken", weil: "Der Pasic fliegt einfach hin. Auflösen kann er sich nicht, aber vom Regelwerk her wird es korrekt sein."

Pechvogel Alem Pasic selbst wird nach dem Spiel deutlicher: "Ich würde es nicht pfeifen."

Seine Argumentation ist dabei die gleiche: "Ich bin im Rasen hängen geblieben, stolpere dann und will mich abstützen, was eine natürliche Bewegung ist." Am Ende resigniert auch Pasic: "Der Schiedsrichter hat es gepfiffen, was soll ich machen?"

"Schweinstore" bringen Blau-Weiß in Abstiegsnot

Nach dem Spiel ist der Strafstoß gar nicht mehr so interessant, es gibt bei beiden Klubs Wichtigeres zu besprechen. Im Abstiegskampf wurden große Schritte gemacht, Fortschritte in Graz und Rückschritte für die Linzer.

GAK-Chefcoach Ferdinand Feldhofer will trotzdem noch nicht vom Klassenerhalt sprechen. "Wenn man da steht, da will man das natürlich fertig machen - bis es auch rechnerisch nicht mehr möglich ist." Am Ende muss jedoch auch Feldhofer zugeben: "Aber heute war ein größerer Schritt als zuvor."

Ganz anders bei Blau-Weiß Linz. In der zweiten Halbzeit konnten die Linzer mehr als nur mithalten, nach dem Ausgleich hatten sie Chancen auf die Führung.

Trotzdem ortet Blau-Weiß-Kicker Simon Pirkl die Probleme in der Defensive: "Wir haben heute zwei Schweinstore bekommen. Die müssen wir einfach verhindern. Und vorne können wir uns darauf verlassen, dass wir eh treffen."

Wenn das pro Spiel nur einmal gelingt, droht am Ende der Saison allerdings der Abstieg. "Jetzt sind wir in der Scheiße drinnen", bietet Pasic eine kurze und prägnante Einschätzung der Tabellensituation.

GAK-Torjäger Harakaté ging an die Grenzen