"Schweinstore" und Herzen für die Gästefans beim GAK-Sieg

Harakaté hatte schon den umstrittenen Elfmeter herausgeholt, den Alexander Hofleitner zum 1:0 für den GAK nutzen konnte. In der zweiten Hälfte trat der Franzose auch als Torschütze in Erscheinung, sein Treffer zum 2:1 sicherte dem GAK drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Harakatés Saisontor Nummer zehn ist aber schon Sekunden später nicht mehr das Gesprächsthema Nummer eins. Denn der Stürmer legte sich danach mit allen an - auch seinen Mitspielern.
Bei seinem Torjubel lief Harakaté zum Block der Linzer Fans und zeigte ihnen eine Herz-Geste, neben der sofort folgenden Bierdusche sah er dafür auch noch die Gelbe Karte. Harakaté selbst will nur auf Provokationen von Seiten des Linzer Anhangs reagiert haben.
"Die Fans von Blau-Weiß haben mich provoziert, dann hab ich ihnen ein Herz gemacht", erklärt er lapidar die Szene. "Ich war zwei, drei Mal im Duell mit ihrem Innenverteidiger, dann haben sie provoziert. Ich habe etwas gehört, das ich nicht wiederholen will", setzt der Toptorschütze des GAK nach.
Die Teamkollegen mussten ihren Toptorjäger zurückhalten
Die Verwarnung für seinen Torjubel ließ Harakaté endgültig Rot sehen. Er wollte unbedingt zu Referee Markus Hameter und ihm seine Sicht der Dinge darlegen, packte den Referee sogar am Arm.
Drei seiner Teamkollegen mussten ihn von Hameter wegzerren, die beiden Innenverteidiger Donovan Pines und Beres Owusu nutzten ihren Größenvorteil gegen den wendigen Franzosen.
In den Augen des rasenden Angreifers ist die Rangelei keine große Angelegenheit: "Ich wollte das dem Schiedsrichter nur erklären, warum ich das gemacht habe. Ich liebe meine Teamkollegen, wir sind sehr glücklich in der Mannschaft."
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer will den Vorfall trotzdem nicht auf sich beruhen lassen. "Da müssen wir sicher noch ein Wörtchen drüber reden", kündigt der Chefcoach im "Sky"-Interview an und setzt nach: "Das taugt mir gar nicht."
Etwaige Provokationen der Fans will Feldhofer nicht als Entschuldigung durchgehen lassen: "Trotzdem braucht er sich das nicht leisten. Das hat er nicht nötig."
Speziell nicht jetzt, da es für den GAK endlich läuft.
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