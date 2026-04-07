Achillessehne! Gastgeber USA muss bei WM auf Stürmer verzichten
Der 25-Jährige spielt aktuell in der englischen Championship. Für die USA traft er in 14 Länderspielen sechs Mal.
Gastgeber USA muss bei der WM im Sommer auf Patrick Agyemang verzichten.
Der 25-jährige Angreifer des englischen Zweitligisten Derby County verpasst die am 11. Juni beginnende Endrunde aufgrund einer Achillessehnenverletzung, wie der League-Championship-Club am Dienstag bekanntgab.
Die Blessur hatte er sich tags zuvor beim 2:0-Sieg gegen Stoke City zugezogen. Für das US-Team ist es ein schwerer Schlag, traf Agyemang doch in seinen ersten 14 Länderspielen sechsmal.
Kader-Nominierung bis Ende Mai
Bei den jüngsten beiden Ländermatches gegen Belgien (2:5) und Portugal (0:2) war er nach monatelanger Abwesenheit wieder im Teamdress zu sehen, nachdem er zuvor beim Gold Cup im Juni/Juli 2025 auf dem Weg ins Finale noch in allen Partien in der Startelf gestanden war.
Mauricio Pochettino muss seinen WM-Kader bis zum 30. Mai benennen.
Die USA, die das Turnier gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten, treffen in der Gruppe D auf Paraguay, Australien und die Türkei.