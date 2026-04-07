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Red Bull Salzburg nimmt Köln-Youngster ins Visier

Der österreichische Vizemeister wird mit einem Teenager der Kölner in Verbindung gebracht. Der Deutsch-Italiener ist im zentralen Mittelfeld beheimatet.

Red Bull Salzburg nimmt Köln-Youngster ins Visier Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg gilt als Sprungbrett für junge Talente. Mit Kerim Alajbegovic schaffte in der aktuellen Saison ein junger Bosnier in der Mozartstadt den Durchbruch im Profifußball, im Sommer erfolgt die Rückkehr per Option nach Leverkusen.

Die "Bullen" sollen jetzt an einem jungen Mann von Alajbegovics Ex-Klub Köln dran sein, darüber berichtet "Sky"-Reporter Ben Heckner auf "X".

Auch Serie-A-Klubs sind dran

Emanuele Espositio (16) habe das Interesse bei Salzburg geweckt, weiters seien Juventus und Atalanta Bergamo am zentralen Mittelfeld-Mann dran.

Der zweifache italienische U17-Nationalspieler läuft derzeit für die U17 der Kölner auf, die Domstädter möchten ihn dem Vernehmen nach gerne behalten. Mittelfristig sei er in den Plänen der Profimannschaft.

In 22 Einsätzen in der U17 (20 Einsätze) und U19 (zwei Einsätze) erzielte er in der laufenden Saison zwölf Treffer und zwei Assists.

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