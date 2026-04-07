Schnappt sich Salzburg den Bruder eines Ex-RBS-Angreifers?

Der FC Red Bull Salzburg hält stets Ausschau nach jungen Talenten. Mit Sekou Koita zeigte einst ein Angreifer in der Mozartstadt auf, Verletzungen verhinderten wohl den ganz großen Durchbruch. Koita spielt mittlerweile in der Türkei für Genclerbirligi.

Sein Bruder könnte zeitnah im Salzburg-Trikot zu sehen sein. Djigui Koita (16) spielt derzeit für die JMG Academy, hat laut einem Bericht von "Les Aigles Du Mali" Interesse in der Mozartstadt geweckt.

Foto zeigt ihn in Salzburg

Dort dürfte der malische Jugendnationalspieler zumindest schon einmal vorbeigeschaut haben, ein Foto zeigt ihn mit dem aktuellen Salzburg-Angreifer Karim Konate.

Es könnte also bald ein weiterer Koita in der Mozartstadt landen, Sekou spielte zwischen 2018 und 2024 für den Klub, kam auch für den Kooperationsverein FC Liefering zum Einsatz. 2019 spielte der Angreifer auch ein halbes Jahr als Leihspieler beim WAC.