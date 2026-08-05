TSV Hartberg verpflichtet ehemaligen RB-Leipzig-Stürmer

Der TSV Hartberg schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu!

Wie die Oststeirer am Mittwoch vermelden, hat man sich die Dienste von Chilohem Onuoha gesichert.

Der 21-jährige Deutsche wird vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora für eine Saison ausgeliehen. Zudem hat sich Hartberg eine Kaufoption für den Stürmer gesichert.

"Viele neue Möglichkeiten" mit Onuoha

Hartberg-Trainer Markus Schopp freut sich über den Neuzugang: "Mit Chilo bekommen wir einen Offensivspieler, der beidfüßig ist und sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sowie in der Halbspur zurechtfindet."

Schopp weiter: "Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen, zuletzt in Portugal aber leider nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich erhofft hat. Mit ihm gewinnen wir einen sehr interessanten Spieler, der uns in der Offensive viele neue Möglichkeiten gibt."

Hertha BSC, RB Leipzig, 1. FC Köln

Onuoha ist 1,88 Meter groß und stammt aus Berlin. In der Jugend kickte er unter anderem für Hertha BSC, 2022 wechselte er für 350.000 Euro zu RB Leipzig, wo er für die U19 spielte.

2024 schloss er sich dem 1. FC Köln an, der ihn eineinhalb Jahre an den SC Verl verlieh, für den er in der 3. Liga sechs Tore in 33 Spielen erzielte.

Im Jänner 2026 folgte der Wechsel nach Portugal, allerdings blieb er für Estrela Amadora ohne Einsatz.

Klare Vision in Hartberg

Omuoha ist sich sicher, in Hartberg den nächsten Schritt machen zu können: "Ich freue mich sehr, hier beim TSV Hartberg zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Coach, der mir eine klare Vision für diese Saison vermittelt hat. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit zu bekommen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und mich sportlich sowie persönlich weiterzuentwickeln."