Fix! Kroatischer U19-Nationalspieler wechselt zur SV Ried

Tino Kusanovic verstärkt ab sofort die SV Ried.

Der 18-jährige Mittelstürmer kommt vom 1. FC Nürnberg per Leihe mit Kaufoption nach Ried.

Der großgewachsene Kroate hatte unter Trainer Miroslav Klose in Deutschland einen schweren Stand und suchte deshalb eine neue Herausforderung.

Profi-Debüt im Mai 2025

Im Mai 2025 feierte Kusanovic gegen den 1. FC Köln sein Profi-Debüt in der 2. Bundesliga. Seither kam der Angreifer jedoch nur für die U23 zum Einsatz. Dort wusste er zum Saisonende mit fünf Treffern in sechs Spielen zu überzeugen.

"Tino hatte zahlreiche Angebote von internationalen Top-Klubs, umso mehr freuen wir uns, dass er sich für die SV Oberbank Ried als Plattform entschieden hat", erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Oberbank Ried.

"Tino ist durchsetzungsfähig und hat einen sehr guten Torabschluss. In der Vergangenheit haben junge Stürmer in der österreichischen Bundesliga schon Großartiges geleistet. Wir geben Tino die Zeit, sich bei uns einzuleben und sind uns sicher, dass er tolle Spiele im Ried-Trikot machen wird. Wir schauen uns vorne noch nach einem Spieler um, aber werden dabei keine Eile haben und den Markt beobachten"

"Fußballerisch und auch persönlich weiterentwickeln"

"Die SV Oberbank Ried ist ein sehr familiärer Verein. Ried spielt auf einem hohen Niveau in der 1. Liga. Ich bin überzeugt, dass ich mich hier fußballerisch und auch persönlich am besten weiterentwickeln kann", sagt Tino Kusanovic.

"Der Fußball in Österreich ist sehr intensiv und robust – das gefällt mir! Meine eigenen Stärken sehe ich im Torabschluss und im 1-gegen-1-Spiel. Darüber hinaus bin ich sehr ehrgeizig. Ich will mit der Mannschaft in dieser Saison die bestmögliche Platzierung erreichen."