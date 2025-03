"Mein Herzensverein" - Rapid verlängert mit Stürmer-Talent

Der SK Rapid gibt die Vertragsverlängerung von Philipp Moizi bekannt!

Der 17-jährige Mittelstürmer unterschreibt bei den Hütteldorfern ein neues Arbeitspapier bis 2027. Moizi kam 2013 aus Klosterneuburg in den Westen Wiens und spielt seit der U7 für die Grün-Weißen.

Neben sämtlichen Nachwuchsmannschaften durchlief der Offensivspieler auch die komplette Akademie.

"Mit Philipp Moizi bleibt uns ein echtes Stürmer-Talent erhalten. Philipp verfügt über einen sehr guten Abschluss und ist aufgrund dessen extrem torgefährlich.", sagt Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

"Rapid ist mein Herzensverein"

Heuer gehört Moizi bereits dem Kader von Rapid II an. In der ADMIRAL 2. Liga lief er bereits fünf Mal auf und soll unter Trainer Jürgen Kerber weiterhin Spielpraxis sammeln.

Moizi über seine Verlängerung: "Ich bin mehr als glücklich über die Verlängerung meines Vertrages. Rapid ist mein Herzensverein, ich bin seit der U7 in Hütteldorf und möchte auch in Zukunft alles dafür geben, mich irgendwann in der ersten Mannschaft zu etablieren."

"Mein nächstes Ziel ist es, in der 2. Liga viele Tore zu erzielen", gibt sich der 17-Jährige angriffslustig.