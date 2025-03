Katzer schwört Rapid mit Brandrede auf Showdown ein

Der SK Rapid steht vor einer richtungsweisenden Woche.

Am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) kämpfen die Hütteldorfer um das Weiterkommen in der UEFA Conference League, am Sonntag geht es in der Liga um den Einzug in die Meistergruppe (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Westen Wiens herrscht Unruhe, sportlich konnte die Mannschaft im Kalenderjahr 2025 (noch) nicht überzeugen, mit den Fan-Krawallen in Hartberg hat der Verein kürzlich auch abseits des Rasens für Schlagzeilen gesorgt - keine idealen Vorzeichen für die "Woche der Wahrheit".

Katzer: "Jetzt muss jedem Spieler bewusst sein, in welcher Situation wir stecken"

Nach dem 1:1 im Hinspiel muss der SK Rapid das Rückspiel in der UEFA Conference League gegen Borac Banja Luka gewinnen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Auch in der Liga ist ein Sieg notwendig, um den Einzug in die Meistergruppe aus eigener Kraft zu schaffen. Welche hohe Wichtigkeit diese beiden Spiele für die Hütteldorfer haben, lässt die Aktion von Geschäftsführer Sport, Markus Katzer, erahnen.

Aus einem Bericht der "Krone" geht hervor, dass der 45-Jährige am Montag in der Kabine eine Brandrede vor der Mannschaft gehalten haben soll. "Spätestens jetzt muss jedem Spieler bewusst sein, in welcher Situation wir stecken", wird Katzer von der "Krone" zitiert.

Der Druck ist hoch, Trainer Robert Klauß wurde in diversen Fan-Foren bereits angezählt. Mit zwei Siegen in der "Woche der Wahrheit" könnte die Mannschaft zumindest vorerst für etwas Ruhe sorgen.

