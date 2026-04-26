Austria stürzt Sturm von der Tabellenspitze

Der SK Sturm Graz muss sich zum Abschluss der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem 1:1-Remis gegen den FK Austria Wien begnügen.

Die Austria konzentriert sich von Beginn an auf die Defensivarbeit. Sturm fehlen im Spiel nach vorne auch die zündenden Ideen, sodass die erste Hälfte eher zäh verläuft.

Hödl scheitert mit der besten Chance der Grazer an Austria-Schlussmann Sahin-Radlinger (25.), auf der anderen Seite taucht Boateng nach einem Aiwu-Patzer alleine vor Sturm-Keeper Khudyakov auf, kann den Russen aber nicht überwinden (33.).

Standard-Festspiele ohne Sieger

Der zweite Durchgang beginnt ähnlich, wird aber schon bald von einem Standard auf den Kopf gestellt.

Lee Tae-Seok tritt den Eckball der Wiener und Tin Plavotic springt in der Mitte mit Abstand am höchsten. Sein Kopfball schlägt im langen Eck ein, die Austria geht nach 54 Spielminuten in Führung.

Sturms Antwort in der Form eines abgefälschten Kiteishvili-Schusses kann Sahin-Radlinger parieren (57.), Dragovic schrammt mit seinem Stangentreffer nach einem Freistoß ganz knapp am 2:0 vorbei (70.).

Nach einer weiteren Standardsituation kann auch Sturm jubeln: Gazibegovic bringt den ruhenden Ball hoch in den Strafraum, Kiteishvili verlängert per Kopf und an der zweiten Stange drückt Koller den Ball ins Tor (85.). Dieser späte Ausgleich bedeutet auch den 1:1-Endstand.

Sturm hält mit diesem Unentschieden bei 30 Zählern und rutscht hinter den punktgleichen LASK auf Tabellenplatz zwei ab. Für die Austria bedeuten 23 Zähler weiter Rang fünf.