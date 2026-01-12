NEWS

Wurmbrand zu Hoffenheim: Macht das Sinn?

In einem Transfer-Spezial analysiert die Ansakonferenz die heißesten Gerüchte aus der Bundesliga und ordnet die bisherigen Done Deals ein.

Wechselt Rapid-Talent Niki Wurmbrand zu Christian Ilzer nach Hoffenheim? Mehr dazu hier >>>

Dieses Gerücht sowie die bereits abgeschlossenen Transfers in der ADMIRAL Bundesliga bespricht die Ansakonferenz in einem Transfer-Update-Special.

Außerdem reden Hannes und Harald über den neuen Altach-Trainer Ognjen Zarić.

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

