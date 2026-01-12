NEWS
Wurmbrand zu Hoffenheim: Macht das Sinn?
In einem Transfer-Spezial analysiert die Ansakonferenz die heißesten Gerüchte aus der Bundesliga und ordnet die bisherigen Done Deals ein.
Wechselt Rapid-Talent Niki Wurmbrand zu Christian Ilzer nach Hoffenheim? Mehr dazu hier >>>
Dieses Gerücht sowie die bereits abgeschlossenen Transfers in der ADMIRAL Bundesliga bespricht die Ansakonferenz in einem Transfer-Update-Special.
Außerdem reden Hannes und Harald über den neuen Altach-Trainer Ognjen Zarić.
Hier ansehen: