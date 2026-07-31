Saisonstart verpatzt! Admira verliert zum Auftakt gegen Rapid II

Die Admira verpatzt den Start in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga.

Die Südstädter müssen sich Rapid II bei glühender Hitze daheim mit 0:1 geschlagen geben. Vergangenen Sonntag sind die Niederösterreicher in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups an Viertligist Leithaprodersdorf gescheitert.

Die erste gefährliche Situation kann die Admira in Minute 15 kreieren. Weberbauer spielt von der rechten Seite einen scharfen Stanglpass. Forst wirkt überrascht, dass der Pass durchkommt und kann den Ball am Fünfer nicht erreichen.

Die Niederösterreicher haben mehr Spielanteile, werden aber selten wirklich gefährlich. In der 25. Minute kommt Forst im Strafraum zum Kopfball. Rapid-II-Goalie Orgler zeigt starke Reflexe und kann klären.

Rapid II lauert erfolgreich auf Konterchancen

Rapid wartet ab und zeigt sich effizient. Music bedient seinen offensiven Kollegen Djezic. Der 20-jährige nutzt den Raum, den er bekommt, und trifft aus der Drehung ins rechte untere Eck.

In der 44. fällt beinahe das 0:2 aus Sicht der Admira. Ähnlich wie beim Führungstreffer spielt sich Rapid II in den 16er. Erneut kann Djezic abschließen, Weberbauer klärt auf der Linie.

In der Nachspielzeit hat die Admira nochmal eine Top-Chance. SSteiner schließt aufs kurze Eck ab, Orgler macht auf der Linie allerdings eine gute Figur und pariert.

Admira drückt vergeblich auf den Ausgleich

In der zweiten Halbzeit hat die Admira die erste Großchance.

Nach einem schönen Angriff über die linke Seite kommen gleich mehrere Admiraner aus vielversprechender Position zum Abschluss. Einige grün-weiße Verteidiger und abermals Orgler stellen sich in den Weg.

In der Schlussphase sind die Südstädter überlegen. Zuerst hat der eingewechselte Sebastian Orgler die größte Chance auf den Ausgleich (85.). Eine Minute später versucht es Holzhacker nach einem Eckball volley aus der zweiten Reihe (86.).

In der 90. Minute hat Rahmi die Entscheidung für Rapid II am Fuß, doch Steinbauer kann den Ball noch hinausfischen. Es bleibt jedoch schlussendlich bei einem 1:0-Sieg der Hütteldorfer.