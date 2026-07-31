Liefering gnadenlos! KSV kassiert hohe Auftakt-Pleite

78 Tage nach der Meisterfeier von Austria Lustenau ist die ADMIRAL 2. Liga aus der Sommerpause zurück!

In der ersten Runde feiert der FC Liefering auswärts einen 4:0-Sieg bei der Kapfenberger SV.

Liefering musste im Sommer einige Abgänge hinnehmen, darunter jene von Verhounig (WAC) und Camara (Salzburg). Daher startet man mit einer Mischung aus ehemaligen U18-Talenten und bekannten Gesichtern in die Spielzeit. Auch Kapfenberg tritt verjüngt auf.

"Jungbullen" erwischen besseren Start

Bei 32 Grad starten die Gäste deutlich aktiver in die Partie. Die erste Möglichkeit auf die Führung bietet sich in der 12. Minute. Matjasecs Flanke findet Zangerl, der den Ball direkt nimmt, das Tor jedoch aus kurzer Distanz verfehlt.

Ivanschitz scheitert wenige Minuten später nach einer Soloaktion knapp von außerhalb des Sechzehners (15.), ebenso wie Adejenughure (18.) und Matjasec (20.). Die Lieferinger machen in der Tonart weiter und überrollen ihren Gegner nahezu.

Erstmals jubeln darf die Truppe von Danny Galm dann in der 21. Minute. Neuzugang Sulbaran netzt nach einer abgefälschten Hereingabe zum ersten Tor der neuen Saison ein.

Ivanschitz belohnt die Leistung der Mozartstädter daraufhin nach einer technisch schönen Einzelaktion mit dem 2:0 (28.).

Heimteam findet ins Spiel

Dieses Tor scheint ein Weckruf für die Kapfenberger zu sein. Das Heimteam findet besser ins Spiel und hat vor der Pause den Anschluss am Fuß.

Erst klärt Pokorny nach einer Zwei-gegen-Eins-Aktion in letzter Sekunde (33.), später scheitert Rostas alleine vor dem Tor (38.), ehe auch Zikovic vergibt (44.).

Mit einem Chancenplus der Kapfenberger in den letzten Minuten geht es dennoch mit 2:0 für Liefering in die Pause.

Kapfenberg gefährlich - Liefering effektiv

Das Heimteam kann den Schwung mitnehmen und startet deutlich besser. Sokcevic kommt erneut zu Top-Chancen (46.).

Spannend wird es dann erst wieder in Minute 68. Zlibanovic müsste nur noch ins leere Tor einschieben, schießt jedoch weit darüber.

Nachdem Kapfenberg die besten Möglichkeiten vergibt, ist es wieder Liefering, das zusticht. Leles stürmt alleine auf Colic zu und verwertet zum 3:0 (71.). Es ist sein erstes Tor für die "Jungbullen".

Die letzte Chance für den KSV zum 3:1 hat Coco nach Vorarbeit von Weißenbacher, doch auch er trifft, passend zum ersten Spieltag der Steirer, nicht ins Tor. Besser machen es erneut die Gäste. Werner erhöht zum 4:0-Endstand (83.).

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