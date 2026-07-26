Erste Cup-Überraschung! Admira scheitert an Viertligist

Endstation für die Admira in Runde eins des ÖFB-Cups!

Der Zweitligist muss sich auswärts beim SV Leithaprodersdorf mit 1:2 geschlagen geben.

Bereits nach 20 Minuten jubelt der Underdog zum ersten Mal. Markhardt macht nach einem Fehler der Niederösterreicher im Spielaufbau viele Meter gut und setzt sich gegen Keeper Steinbauer durch.

Leithaprodersdorf spielt trotz Chancen der Admira mutig weiter und belohnt sich nach einer halben Stunde mit dem 2:0 durch Beran, der eine flache Hereingabe im Tor unterbringt.

Admira gelingt Anschlusstreffer

Nach der Pause ist es dann der Favorit, der sich durchsetzt. Lorint legt auf Sandro Steiner ab. Er erzielt den Anschlusstreffer.

Ein weiteres Tor gelingt der Admira in der zweiten Hälfte, die von vielen Fouls geprägt ist, nicht mehr. Somit bleibt es beim 2:1-Sieg für die Außenseiter.