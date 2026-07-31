Zellhofer rettet Amstetten spätes Remis per Traumtor

Der ASK Voitsberg hat beim Comeback in der ADMIRAL 2. Liga einen Sieg spät aus der Hand gegeben.

Der Aufsteiger führt gegen den SKU Amstetten lange mit 1:0, ein Traumtor vom 18-jährigen Nico Zellhofer rettet den Mostviertlern aber einen Punkt. Am Ende haben die Steirer sogar Glück, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen.

Nach gutem Beginn der Hausherren übernehmen die Gäste das Spielgeschehen, scheitern aber ein ums andere Mal am glänzend aufgelegten Filip Dmitrovic.

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Von Voitsberg kommt lange wenig, kurz vor der Pause gehen die Heimischen aber in Führung: David Peham bekommt bei einem Klärungsversuch unglücklich den Ball an den Arm - Fabian Schubert verwertet den Elfmeter sicher zur Führung der Steirer (36./E).

Vor dem Seitenwechsel hat Paolo Jager die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, scheitert jedoch an Tiago Estevao (45.+6). Auf der Gegenseite lässt der starke Armin Haider zwei Abwehrspieler aussteigen, Dmitrovic kann jedoch klären (45.+7).

Amstetten gleicht spät aus und lässt Chancen zum Sieg aus

Nach Wiederanpfiff dauert es ein wenig, ehe wieder Tempo in die Partie kommt. Nach rund einer Viertelstunde habe die Gäste per Doppelchance die große Möglichkeit auf den Ausgleich:

Nach einem Einwurf und unglücklichem Klärungsversuch von Elias Neubauer scheitert erst Paul Lipczinski an Dmitrovic, auch Pehams Kopfball im Nachsetzen landet in den Armen des Voitsberg-Keepers (58.).

Danach plätschert die Partie etwas dahin, Peham hat erneut den Ausgleich am Fuß: Nach einem Eckball verlängert Sebastian Wimmer per Kopf an die zweite Stange, der SKU-Stürmer trifft per Volley aber nur die Außenstange (78.).

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In der Schlussphase kommen die Gäste jedoch zum verdienten Ausgleich: Thomas Mayer bringt den Ball von der rechten Seite zur Mitte, wo der eingewechselte Zellhofer mit der Ferse sehenswert zum Ausgleich trifft (89.).

Danach haben die Amstettener sogar noch die Chance auf den Sieg: Erst rettet Luka Zivanovic vor Peham (90.+3), wenige Sekunden später lässt Peham die dicke Möglichkeit alleine vor Dmitrovic aus (90.+4).

So endet die Rückkehr der Voitsberger mit einem Remis - Amstetten begräbt die Siegchancen mangels Chancenverwertung.