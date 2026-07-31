2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - SK Rapid II

Die ADMIRAL 2. Liga ist zurück!

Am Freitagabend ist es endlich wieder soweit: Der Ball in den österreichischen Stadien rollt wieder im Ligabetrieb.

Zum Saisonauftakt empfängt Aufstiegsaspirant Admira Wacker die zweite Mannschaft des SK Rapid (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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Nach dem verpassten Aufstieg sowie dem frühen Cup-Aus gegen Leithaprodersdorf möchte die Admira nun zumindest in der Liga einen guten Start hinlegen. Doch auch die Jungrapidler wollen das überhaupt erste Pflichtspiel der Saison positiv bestreiten.

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2. Liga im LIVE-Stream: Admira Wacker - SK Rapid II