Admira Wacker Admira Wacker ADM SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP
Heute 18:30 Uhr
1 2.30
X 3.60
2 2.65
  • Spielbericht
  • Livestream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - SK Rapid II

LigaZwa ist zurück! Aufstiegsaspirant Admira trifft zum Auftakt auf die zweite Mannschaft von Rapid. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die ADMIRAL 2. Liga ist zurück!

Am Freitagabend ist es endlich wieder soweit: Der Ball in den österreichischen Stadien rollt wieder im Ligabetrieb.

Zum Saisonauftakt empfängt Aufstiegsaspirant Admira Wacker die zweite Mannschaft des SK Rapid (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>

Nach dem verpassten Aufstieg sowie dem frühen Cup-Aus gegen Leithaprodersdorf möchte die Admira nun zumindest in der Liga einen guten Start hinlegen. Doch auch die Jungrapidler wollen das überhaupt erste Pflichtspiel der Saison positiv bestreiten.

Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>

2. Liga im LIVE-Stream: Admira Wacker - SK Rapid II

Mehr zum Thema

Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga mit Peter Stöger
12:20

Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga mit Peter Stöger

LAOLA1
Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-LigaZwa-Tippspiel 2026

Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-LigaZwa-Tippspiel 2026

2. Liga
St. Pölten holt Stürmer Hartwig zurück

St. Pölten holt Stürmer Hartwig zurück

2. Liga
Heißestes Duell? Die LigaZwa-Trainer haben abgestimmt

Heißestes Duell? Die LigaZwa-Trainer haben abgestimmt

2. Liga
12
Neben Früchtl: Salzburg denkt offenbar auch an Ex-WAC-Goalie

Neben Früchtl: Salzburg denkt offenbar auch an Ex-WAC-Goalie

Bundesliga
Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

La Liga
Österreicher wird wohl Co-Trainer bei Newcastle United

Österreicher wird wohl Co-Trainer bei Newcastle United

Premier League

Kommentare

SK Rapid II Admira Wacker 2. Liga Fußball