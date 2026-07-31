FAC Wien FAC Wien FAC SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN
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2. Liga heute im LIVE-Stream: FAC Wien - SKN St. Pölten

Kracher-Duell in der ADMIRAL 2. Liga! Zum Saisonauftakt empfängt der FAC den SKN St. Pölten. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Topspiel zum Saisonauftakt!

Im IMMOunited Spiel der Runde trifft der FAC Wien am späten Freitagabend zum Start zuhause auf den SKN St. Pölten (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften mit Aufstiegsambitionen. Ein Sieg wäre dadurch nicht nur für einen guten Saisonstart, sondern auch wegen wichtigen Punkten im vermeintlichen Aufstiegskampf von großer Bedeutung.

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2. Liga im LIVE-Stream: FAC Wien - SKN St. Pölten

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