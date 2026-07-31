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Heißestes Duell? Die LigaZwa-Trainer haben abgestimmtFußball - ADMIRAL 2. Liga
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#LigaZwa: Welches Auswärtsspiel ist das Highlight der Saison?Fußball - ADMIRAL 2. Liga
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Distanzkracher! Bares erzielt das Tor der Saison 2025/26Hüttengaudi
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Folgt die nächste Glasner-Krönung?Europacöp
Heute 20:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: FAC Wien - SKN St. Pölten
Kracher-Duell in der ADMIRAL 2. Liga! Zum Saisonauftakt empfängt der FAC den SKN St. Pölten. Im LIVE-Stream:
Topspiel zum Saisonauftakt!
Im IMMOunited Spiel der Runde trifft der FAC Wien am späten Freitagabend zum Start zuhause auf den SKN St. Pölten (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>
Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften mit Aufstiegsambitionen. Ein Sieg wäre dadurch nicht nur für einen guten Saisonstart, sondern auch wegen wichtigen Punkten im vermeintlichen Aufstiegskampf von großer Bedeutung.
Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>