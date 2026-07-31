-
Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. LigaZwarakonferenz
-
Heißestes Duell? Die LigaZwa-Trainer haben abgestimmtFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
#LigaZwa: Welches Auswärtsspiel ist das Highlight der Saison?Fußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Trainer-Umfrage: Alle jagen die Vienna?Fußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Made in #LigaZwa: Karim AdeyemiFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Made in #LigaZwa: Haris TabakovicFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Pressekonferenz: ADMIRAL 2. LigaFußball - Sonstiges
-
Pressekonferenz: ADMIRAL BundesligaFußball - Sonstiges
-
Distanzkracher! Bares erzielt das Tor der Saison 2025/26Hüttengaudi
-
Folgt die nächste Glasner-Krönung?Europacöp
NEWS
2. Liga: Alle Freitagsspiele im LIVE-Stream
Zum Saison-Auftakt steigen gleich fünf Spiele zeitgleich. Unter anderem empfängt Aufsteiger Wacker Innsbruck SW Bregenz. LIVE-Konferenz:
Das Warten hat ein endlich ein Ende: Der Ball in der ADMIRAL 2. Liga rollt wieder!
Zum Auftakt finden am Freitag gleich fünf Partien gleichzeitig um 18:30 Uhr statt.
Admira Wacker - SK Rapid II (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>)
Young Violets Austria Wien - FC Blau-Weiß Linz (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>)
Kapfenberger SV - FC Liefering (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>)
ASK Voitsberg - SKU Amstetten (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>)
FC Wacker Innsbruck - SW Bregenz (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>)
Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>