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2. Liga: Alle Freitagsspiele im LIVE-Stream

Zum Saison-Auftakt steigen gleich fünf Spiele zeitgleich. Unter anderem empfängt Aufsteiger Wacker Innsbruck SW Bregenz. LIVE-Konferenz:

2. Liga: Alle Freitagsspiele im LIVE-Stream
Textquelle: © LAOLA1
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Das Warten hat ein endlich ein Ende: Der Ball in der ADMIRAL 2. Liga rollt wieder!

Zum Auftakt finden am Freitag gleich fünf Partien gleichzeitig um 18:30 Uhr statt.

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