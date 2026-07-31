Blau-Weiß Linz startet mit Sieg in Mission Wiederaufstieg

Der FC Blau-Weiß Linz startet mit einem 3:0-Sieg bei den Young Violets Austria Wien in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga.

Die Jung-Veilchen finden zunächst besser ins Spiel und haben nach 45 Sekunden eine Großchance auf die Führung. Moswitzer spielt einen langen Ball nach vorne, Maranda schlägt daneben. Österreicher stürmt Richtung Tor, umkurvt Oelz - doch Pasic verhindert das 0:1 (1.).

Auf der Gegenseite klopft Ronivaldo erstmals für den Bundesliga-Absteiger an, er trifft den Ball aus guter Position jedoch nicht richtig (9.).

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Violets nach Schnitzer in Rückstand

Je länger die erste Halbzeit dauert, desto besser kommen die Gäste aus Linz in der Partie an.

Das 1:0 fällt trotzdem entgegen des Spielverlaufs: Nach einem groben Schnitzer von Baotic an der eigenen Strafraumgrenze scheitert Pasic noch an Blazevic, den Nachschuss setzt Ronivaldo ins Eck (29.).

Vucic belohnt Blau-Weiß

Die Truppe von Michael Köllner ist fortan am Drücker, doch das 2:0 lässt lange auf sich warten. In der 71. Minute wird ein langer Einwurf von Pasic verlängert, Vucic schließt innerhalb des Strafraums trocken ab (71.).

In der Schlussphase gehen die Violets auf den Anschlusstreffer, die beste Chance lässt der eingewechselte Brandt in der 81. Minute aus. Sein Versuch aus kurzer Distanz fällt zu zentral aus, Oelz kann retten.

Für die endgültige Entscheidung sorgt Vucic mit seinem zweiten Treffer (89.).